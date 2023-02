Barcelonas mänginud Brasiilia ründaja võib peagi Venemaa koondist esindada. „Keda me petame, see oleks sohk!“

Sport-Ekspressi andmetel saavad mõlemad brasiillased peagi Venemaa kodakondsuse ja võivad seega meie idanaabrite eest väljakule joosta.

Kuna mõlemad mehed mängisid 2016. aasta Rio olümpial Brasiilia koondises, siis esialgu arvati, et see võib neile Venemaa esindamise osas takistuseks saada. Venemaa jalgpalliliidu sõnul on aga olemas moodus, kuidas Malcom ja Claudinho saaksid ka rahvusvahelise alaliidu (FIFA) silmis kodakondsust vahetada.

Nimelt peavad brasiillased olema Venemaal elanud vähemalt viis aastat ning selle aja jooksul ei tohi nad enam rohkem Brasiilia koondist esindada.

Malcom siirdus Peterburi mängima 2019. aastal, kui Zeniit maksis ründaja teenete eest FC Barcelonale koguni 40 miljonit eurot. Hispaania tippklubis jäi tema arvele ühe hooaja jooksul 24 mängu, neli väravat ja kaks resultatiivset söötu.

Claudinho liitus Zeniidiga 2021. aasta suvel 12 miljoni euro eest Red Bull Bragantinost (Brasiilia).

Seega saaks Malcom Venemaa koondist esindada alates 2024. ning Claudinho alates 2026. aastast, brasiillastel oleks siis vanust vastavalt 26 ja 29 eluaastat.

Seda, kas Malcom ja Claudinho sooviksid üldse ise Venemaa koondises mängida, pole veel teada.

Venemaa spordiväljal on leegionäride võimalik liitumine tekitanud aga teravat arutelu

Näiteks endise Moskva Spartaki peatreeneri Oleg Kononovi arvates on tegemist teretulnud nähtusega. „Jalgpallurite kodustamine on alati eksisteerinud ja see ei kao kuhugi. See on maailmas tavapärane praktika ja Venemaal armastatakse brasiillasi.“

Aga leidub ka neid, kes asjale viltu vaatavad: „Keda me petame? Mis asi see MM üldse on? Seal mängivad meeskonnad, kes on saavutanud teatud taseme. Kui me mängijaid kodustame, siis see ei kajasta Venemaa jalgpalli arengut. Tegemist oleks sohimänguga, mis on toime pandud teiste riikide arvelt,“ avaldas Venemaa jalgpalliekspert Gennadi Orlov Matš TV-s arvamust.