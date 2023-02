Küprosel on eestlased poolfinaalis vastamisi, Laak vedas Cannes´i Prantsusmaal karika poolfinaali

Viimased põhiturniiri kohtumised peeti ka Austrias, kus on head hooaega tegemas kaks eestlast. Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypol Tirol lõpetas põhiturniiri 3:0 (25:15, 25:15, 25:12) võiduga Klagenfurti üle, mängu statistika pole saadaval. Hypo Tirol lõpetas põhiturniiri esikohal 49 punktiga. Stefan Kaibald ja Zadruga Aich/Dob said viimases kohtumises 1:3 (25:20, 24:26, 22:25, 19:25) kaotuse Raiffeisen Hartbergilt, Kaibaldilt 16 punkti (+11). Aich/Dob tuli põhihooajal 35 punktiga kolmandaks. Play-offi avaringis on Hypo Tiroli vastaseks Holding Graz ja Aich/Dobi vastaseks Raiffeisen Waldviertel. Mängitakse kahe võiduni.