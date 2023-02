MM on ukse taga. Rehemaa: ütlesin poistele, et saatus paneb teile hinded

„See nädalavahetus näitas, et võin ka väikese mäe jõuproovidel olla suures mängus. Schonachi suusarada on MK-sarjas ka üks raskemaid. Kui olen võimeline sellistes tingimustes esikolmikusse jõudma, siis ei tohiks minu jaoks enam vahet olla, kas hüppan suurelt või väikeselt mäelt. Usun, et võin nüüd mõlemal hästi esineda. Varem olin tõesti rohkem suure mäe mees. MM-ile mõeldes võib öelda, et nüüd on ühe võimaluse asemel kaks,“ vaatas Ilves toonase võistluse järel MM-i suunas. Vahepealse aja on Ilves valmistunud Oberstdorfis laagris tiitlivõistlusteks. Mis seisus on aga ülejäänud koondis?