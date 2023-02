Selgus Eesti korvpallikoondise koosseis viimasteks MM-valikmängudeks

Möödunud nädala lõpus antud intervjuus teatas koondise peatreener Jukka Toijala, et eesoleval MM-valikmängude aknas ei tee kindlasti kaasa Matthias Tass, Siim-Sander Vene ning Rauno Nurger. „Kahjuks on meil taas mure vigastustega, mis puudutab just pikkade osakonda. Tassi, Vene ja Nurgeri eemale jäämise tõttu läheb meie koondis veel nooremaks, aga võtame väljakutse vastu ning see pakub mõnele mängijale taas võimaluse ennast näidata,“ sõnas Toijala eelmisel nädalal.



Lisaks jäävad esialgselt avaldatud nimekirjast eemale ka Siim-Markus Post ja Rain Veideman. „Tagamängijate osas on sarnane valik nagu eelmine kord. Mängujuhi osas vaatame Kullamäe, Rosenthali ning Suuroru poole. Kui räägime Veidemani positsioonist, siis eelmine kord oli meil sarnane valik ning Rainiga ma seda ka rääkisin, et sel korral saavad taas võimaluse Riismaa, Jurkatamm, Valge ja Böckler. Eks need valikud on alati keerulised ja sel korral otsustasime nii, aga uksed ei ole kindlasti kellegi jaoks suletud,“ selgitas Toijala valikut.