Eelmisel nädalal plahvatas spordimaailmas pomm: kergejõustikuliidu juhatus otsustas keelata tuntud treeneril Mehis Virul tegutseda, sest ilmnes, et ta on sportlasi vaimselt ja seksuaalselt ahistanud. Keeld on tähtajatu. Viru ei leia, et ta on midagi valesti teinud.