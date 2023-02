5MIINUST loovutab Nõmme Kalju rinnaesise uuele särgisponsorile

„Meie tegevus klubina põhineb kirel oma missiooni vastu, teame, et Nõmme Kaljul on ühiskonnas suur mõju, sh. haridus-kultuuriline mõju ning laiapõhjaline toetus, mida hoitakse isikliku pühendumise, kodanikeühenduste, kohalike omavalitsuste, riigi ja sponsoritega koostöös. Uus sponsorleping Marsbetiga on meie jaoks kahtlemata tähtis sündmus, mis aitab oluliselt kaasa järjepidevusele ja jätkusuutlikkusele,“ kommenteeris koostööd Kalju president Kuno Tehva .

„Fakt, et Kalju mängusärgist on välja kujunenud atraktiivne reklaamväljund nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil valmistab meile rõõmu. Jalgpall on suurepärane viis oma sõnumi edastamiseks, meie pühendumust valdkonna arendamisel märgatakse ja seda ollakse valmis toetama. Usun, et Marsbeti abiga suudame juubeliaastal teha sammu edasi ja seda nii sportlikus kui ka organisatoorses plaanis,“ lisas Tehva.