Narva Transiga liitus pikalt Kolumbia kõrgliigas mänginud poolkaitsja, kes jäi Soomes lepinguta

„Meil oli Soome klubiga väike arusaamatus, aga peamine on see, et olen nüüd Narvas ja tunnen end hästi. See on minu karjääris uus kogemus,“ kommenteeris üleminekut 171 cm pikkune Torres. „Olen aru saanud, millist jalgpalli Narva Trans tahab mängida. Ma arvan, et sellises süsteemis olen ma valmis näitama kõike, milleks suuteline olen.“