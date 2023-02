Audentese spordigümnaasiumi õpilane mängis täiskasvanute MM-il USA koondises: Eestit ma esindada ei saa

„Olen USA kodanik isa kaudu, kes on USAst pärit, Myrtle Beach linnast. Veel on mul ka Vene kodakondsus, mille ma sain läbi mu ema, kes on venelane, kuid on sündinud ja elanud terve oma elu Eestis. Mul puudub seaduste tõttu Eesti kodakondsus ja mul pole olnud võimalust mängida Eesti koondise eest,“ rääkis 17-aastane McCauley Audentese spordigümnaasiumi kodulehele.

„Esimest korda kuulsin USA koondise kohta paar aastat tagasi, kui mu treener Madis Kokkuta naljaga rääkis mulle koondisest ja võimalusest mängida koduolümpial Los Angeleses 2028. aastal. Peale seda ma mõtlesin, et see oleks tõesti väga lahe ja hakkasin ise selle kohta rohkem uurima. Tuli välja, et koondist juhendab endine Rootsi tippkäsipallur Robert Hedin. See tuli väga kasuks, kuna ma ise ka valdan rootsi keelt ning saime temaga kontakti võetud ja rääkisime USA koondise tulevikuplaanidest ja kas mul oleks võimalust liituda nendega mõnes treeninglaageris, et nad mind vaadata saaksid,“ ütles McCauley, kes esindab Eesti meistriliigas HC Kehrat.