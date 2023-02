MURERAVI | Palju maksab olümpiakuld? Palju. Aga erakonnad leiavad tippspordile raha

Kui midagi on siinilmas kindlat, siis surm, maksud ja see, et poliitikud tulevad (olümpia)medalivõitjate külje alla, et saada nende särast osa. Ehk siis mida rohkem medaleid, seda uhkem on rahvas ja õnnelikumad poliitikud. Ent kui palju peab riik panustama medalivõitudesse või hoopis distantseeruma, nagu kuulutas omaaegne peaminister Andrus Ansip: „Minu hinnangul ei pea sport olema riigi sport, riigi suur panus on totalitaarsete režiimide nähtus.“ Kas on?