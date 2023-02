Laskesuusatamine on juba aastaid olnud Eestis kõige populaarsema taliala staatuses. Vaatajanumbreid hinnates on ilmselt tegemist üldse eestlaste meelisalaga. Pidevalt ERR-i vaatajate pilgu all olevate laskesuusatajate õnnestumised ja ebaõnnestumised jõuavad seetõttu väga suure hulga eestlasteni. Mis lõppenud MM-ist aga lõpuks näppude vahele jäi ja kuidas edasi minnakse?