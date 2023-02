Martin Laas lahtivedaja rollist: mõelda tuleb mitu sammu ette ja mitte endale

Eestlase sõnul jäi peale esimesi võistluseid sisse positiivne tunne ning ta ei tundnud liigselt stressi ja ärevust, et pidi Cavendishi lahtivedaja olema. Tema sõnul oli isegi pigem väga tore Cavendishi jaoks tööd teha. „Mõnele ratturile meeldib olla ees, mõnele taga, mõnele meeldib positsioone vahetada viimasel minutil. Igaühel on oma stiil. See on normaalne, et iga inimene on erinev ja teeb asju erinevalt. Alati on keeruline kohe asjad toimima saada, kuid üldises pildis saime juba Omaanis hästi hakkama,“ rääkis Laas, kes pidi esialgselt minema tiimiga ka UAE velotuurile, kuid sõitis viimasel minutil siiski tagasi Euroopasse.