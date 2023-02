M-Sporti tiimijuht: Tänaku tööeetika meenutab mulle Ogier’d

„Ott tegi fantastilist tööd,“ sõnas Millener ralliportaalile Dirtfish Rootsi etapi kohta. „Ta on selgeks teinud, et on veel asju, mida ta soovib muuta, et masinat enda jaoks mugavamaks teha. Nende kallal töötame edasi nii palju kui võimalik.“

„Ma arvan, et iga temasuguse kaliibriga sportlane otsib alati täiuslikkust,“ lausus tiimijuht ja tegi võrdluse kaheksakordse maailmameistriga: „Ta meenutab mulle natuke aega, kui meil oli meeskonnas Ogier. Ta tegi väga-väga palju tööd, et lahendada tema ees olevad probleemid, ta lahendas need ja siis leidis veel mõned. Need asjad, mida muuta, ei saa kunagi otsa.“

„Suurepärane on näha, et meie auto teeb seda, mida me teadsime, et ta suudab. Mõned inimesed on alati valmis autot erinevates valdkondades kritiseerima, kuid ma arvan, et see (Rootsi ralli – toim) oli üks kiiremaid rallisid kalendris. Seega arvan, et see andis hea ülevaate sellest, kui hea meie auto on,“ lisas Millener.