Sloveenia suusakuulsus on MMi eel kuri: mida kuradit Norra teeb?

Nimelt avaldas Sloveenia suusalegend Petra Majdič norralaste käitumise üle imestust. Vancouveri [2010] olümpiapronks suusasprindis on nördinud, et Norra koondis on vahetult Planica suusastaadioni peavärava kõrvale parkinud veaouto koos hiigelsuure haagisega.