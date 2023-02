Britte ähvardab tippturniiridest ilmajäämine, kui nad Venemaa tennisiste mängima ei luba

ATP ja WTA polnud sugugi rahul, et britid otsustasid 2022. aastal Ukraina sõja tõttu agressorriikide sportlasi Wimbledoni suurele slämmile ja mitmele väiksemale turniirile mitte lubada. Selle otsuse tulemusel Wimbledonis edetabelipunkte välja ei mängitud.

Nüüd kirjutab Daily Mail, et maailma tenniseorganisatsioonid on esitanud Suurbritanniale ähvarduse, et kui venelasi ja valgevenelasi ei lubata ka tänavu mängima, võidakse neilt tippturniirid ära võtta.