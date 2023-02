FOTOD | Eesti talvistel kettagolfi meistrivõistlustel nähti nelja hole-in-one’i

Lisaks on talvistel meistrivõistlustel traditsiooniliselt avatud ka harrastusdivisjon MA3, professionaalide järel oskuste tasemelt kolmas. Divisjoni avamise põhjuseks on asjaolu, et see on kõige suurema mängijate arvuga ja pakub seega rohkematele võimalust osaleda. MA3 divisjonis võitis meistritiitli Marvin Mardiat tulemusega 9 viset üle par’i.