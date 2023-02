DELFI VIDEOD | Eesti meistrivõistlused: Diana Suumanni rekordjooks ja Keiso Pedriksi õnnetu vigastus

Meeste 60 m tõkkejooksu finaal lõppes õnnetult suurfavoriidi Keiso Pedriksi jaoks, kes esimese tõkkeni ei jõudnudki. „Säärelihase lõi nii kõvasti krampi, et jalg kadus alt ära. Ei saanudki midagi edasi teha, peab nüüd vaatama, mida paar järgmist päeva toovad. Sisehooaeg on nii või naa läbi, kahtlustan, et väike rebend on jalas,“ tõdes Pedriks pärast võistlust.