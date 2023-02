Taas ajalugu teinud Tuuli Tomingas: kui märgid alla saan, siis pole mingi ime koos tippudega sõita

Hoolimata viimase lasketiiru ebaedust jäi Tomingas võistlusega rahule ning kiitis oma suusavormi. „Sellist momenti ei tekkinud kordagi, et oleks kangestumine olnud. Isegi pisut kahju, et lõpus ei saanud kellegagi heidelda. Tulin finišisse ja kehtiasin lihtsalt õlgu. Üldiselt kogu selle MM-i vältel tundsin ennast hästi, aga need viimased võistlused oli küll selline tunne, et justkui polekski kõva pingutus selja taha jäänud. Lihtsalt ei väsi,“ rääkis päeva 15. suusaaega näidanud eestlanna.