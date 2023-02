DELFI VIDEO | Vanaisa suuskadega Tartu Maratoni läbiv Olev: peamine on kohale jõuda ja väike tops õlut kah teha

„Need suusad saatis Rootsi paadiga põgenenud vanaisa. Need oli hea pojapojale anda ja nüüd jõuavad need maratonile. Tahtsin tulla Visu Ekstra Pärnutega, need olid ka 1978. aastast tutikad, aga sulale läks ja ei riski - vaja on lõpuni jõuda,“ tõdes kaheksandale Tartu Maratonile startiv Olev.