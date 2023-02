Sel nädalal jõudis avalikkuse ette uudis, et Läti saab 2024. aastal korraldada MM-ralli. Juba pikemat aega on räägitud, et Liepaja ralli saab koha MM-sarjas ning nüüd ongi see saanud reaalsuseks. Seni on piirdutud ERC-etapiga.