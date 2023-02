Kohtla-Järve HC Everest krooniti Eesti naiste jäähokimeistriks

„Oleme õnnelikud! Täna õnnestus meil kõik ja meie kapten näitas, et on meie liider! Aitäh vastastele hea ja haarava finaali eest!“ ütles HC Everesti ründaja Anna Dubkova.

„Täna õnnestus meil juba alguses oma mängu hakata üles ehitama, vastavalt treeningutes õpitule, see aitas ka esimesena avada skoori tugeva vastase vastu. Paraku aga kadus seejärel kindlam initsiatiiv meie käest ära ning vastane sai meil tsoonis palju litriga liikuda, mida kasutati individuaalsete oskustega lõpuks efektiivselt edu saavutamiseks ära. Uus ärkamine tuli meil mängu lõpu poole, mis oli kahjuks juba liiga hiline. Viskeid tuli meie poolt palju, aga väravaid mitte. Siiski pakkus mäng pinget viimse hetkeni, sest tüdrukud ei andnud alla. Õnnitlused Everestile, meil on aga ees uus tähtis mäng, kus tuleb hõbe omale välja võidelda,“ kommenteeris HK Roosa Panteri treener Aleks Bõstrov.