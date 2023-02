OTSE DELFI TV-s | Põhimõttelises heitluses lähevad vastamisi Keila KK ja Kalev/Audentes

Turniiritabelis on Keila seitsme võidu ja 18 kaotusega 13. kohal. Kalev/Audentes on nelja võidu ja 20 kaotusega eelviimane ehk 15.

Eesti klubide pingereas on meeskonnad vastavalt seitsmes ja kaheksas. Seega on Eesti liiga play-off’i silmas pidades tegemist ülimalt olulise matšiga.

„Mõlema meeskonna jaoks on tegemist väga tähtsa mänguga. Võrreldes meievahelise esimese kohtumisega on Kalev/Audentes muutunud ja kindlasti ootab meid ees raske heitlus. Meie jaoks on oluline kohe alguses oma rütm peale suruda ja vastaste liidrite hoogu pidurdada,“ tõdes kohtumise eel Keila peatreener Peep Pahv.