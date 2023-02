OTSE DELFI TV-s | Heitlus play-off’i koha nimel! Viimsi/Sportlandile sõidab külla Pärnu Sadam

Paf Eesti-Läti korvpalliliigas on põhihooaeg lähenemas lõpule ning käimas on tihe heitlus play-off’i kohtade nimel. Täna vastamisi minevad Viimsi/Sportland ja Pärnu Sadam on mõlemad sihtimas kohta esikaheksas. Kell 17.00 algav Viimsi ja Pärnu kohtumine on nähtav Delfi TV vahendusel Delfi kogupaketi tellijale.