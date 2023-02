VIDEO | Vägevas hoos Napoli juhib Serie A-d juba 18 punktiga

Teise palli lõi kodumeeskonna võrku Nigeeria koondise ründaja Victor Osimhen avapoolaja lõpus. Osimhen on nüüd skoori teinud juba seitsmes järjestikuses liigamängus.

23 vooru järel on Napolil 62 punkti. Nende lähikonkurendid on pidanud ühe mängu vähem ning Milano Inter kaotab hetkel 18 silmaga, võrdselt 21 punkti kaugusel on Atalanta, Roma ja AC Milan.