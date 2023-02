Võrkpalli Balti liigas toimub veerandfinaali eelproov, tabeli keskosas kõik lahtine

Veerandfinaalides kohtuvad omavahel 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Seeria on 2-mänguline, teine mäng toimub põhiturniiri kõrgemal kohal lõpetanud meeskonna kodusaalis, vajadusel otsustab edasipääseja „kuldne geim“.

4.- ja 5. märtsil toimuva Final Fouri korraldusõiguse sai põhiturniiri võiduga Tartu Bigbank, kes veerandfinaali mängima ei pea. Veerandfinaalid peetakse järgmisel nädalal.

Põhiturniiri võidu on juba kindlustanud Tartu Bigbank, kel on 59 punkti. Teise koha on kindlustanud Selver/TalTech 51 punktiga. Kolmas on kõik mängud pidanud RTU/Robežsardze/Jurmala 33 punktiga. Neljandal koha paikneb 29 punkti kogunud Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, viies on 28 silmaga Jekabpilsi Luši ja kuues Võru Barrus Võrkpalliklubi 24 ning seitsmendalt kohalt leiab Pärnu Võrkpalliklubi 13 punktiga. Seega võib nädalavahetus tabeli keskosa positsioonides muutusi tuua.

Tabeli viimane meeskond Pärnu Võrkpalliklubi ja põhiturniiri teisena lõpetav Selver/TalTech lähevad laupäeval kell 17.00 Pärnus omavahel vastamisi. See on ühtlasi veerandfinaalide eelproov, sest samad meeskonnad kohtuvad ka veerandfinaalseerias. Senised omavahelised liigamängud on kõik lõppenud Selver/TalTechi võiduga.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal tahab keskenduda enda asjadele. „Tahtsin Pärnu vastu rohkem mänguaega noortele anda, kuna see pole määrava tähtsusega mäng ja oleks mõnele enesekindluse kasvtamiseks vajalik. Aga kuna noortel on võimalik nädalavahetusel aidata Audentese võistkonda, siis lasen nad sinna. Alguses proovin teatud asju ja hiljem annan ilmselt minuteid ka vahetusmeestele,“ sõnas Toobal eelseisva kohtumise osas.

„Pigem tegeleme enda asjadega, samm-sammult on meil viimasel ajal asjad paremuse poole liikunud ja proovin seda suunda hoida.“