Tallinna Spordihalli juurdeehitus on jõudnud sarikapeoni

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinna Spordihalli juurdeehitus oluline ettevalmistus 2025. aastaks, kui Tallinn on Euroopa Spordipealinn. „Tallinna Spordihall on olnud koduhalliks mitmetele Eesti tippsportlasele. Kindlasti toob uus juurdeehitis meid maailma tippspordi tasemele lähemale ning annab sportlastele treeninguteks senisest paremad võimalused,“ lisas Belobrovtsev.

OÜ Nordlin Ehitus juhatuse esimees Ülo Older kinnitab, et ehitus on olnud siiani plaanipärane. „Kiidan ehitajaid, kes on teinud väga head tööd ning tänu neile oleme püsinud kenasti graafikus. Tallinna Spordihalli avamine toimub juba mõne kuu pärast, eeldatavasti selle aasta sügisel,“ sõnas Older.

Sügisel taasavatav Tallinna Spordihall hakkab renoveerimistööde järgselt kandma nime Tallinna Kergejõustikuhall. Uue ilme ja sisu saav spordikeskuse nimi on kavas viia kooskõlla selle tegeliku sisu ja peamise funktsiooniga.

Spordihalli renoveerimistööde ja juurdeehituse käigus muutub hoone energiasäästlikumaks, lisandub uut treeningpinda ja paraneb hoone funktsionaalsus ning muutub ka hoone peasissepääsu asukoht. Uues hoones saab olema jätkuvalt 200 m tartaankattega nelja rajaga jooksuovaal, sise-heiteala kettaheitjatele ja odaviskajatele, eraldi treeningala kõige pisematele kergejõustiku treening-gruppidele, jõusaal ja pealtvaatajate tribüünialad, mis võistluste välisel ajal on kasutatavad treeningpaikadena.

Hoone rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekteeris AS Resand. Ehitustöid teostab OÜ Nordlind Ehitus ja omanikujärelevalvet Infragate Eesti AS. Projekti kogumaksumuseks on 13 175 000 eurot.

Tallinna Spordihall valmis 1996. aastal, olles esimene täismõõtmeline kergejõustiku sisehall Eestis. Selle aja vältel on spordihall võõrustanud arvukalt erinevate spordialade tippvõistlusi. Tallinna Spordihall sai nurgakivi 2022. aastal novembrikuus ja taasavamine on planeeritud 2023. aasta sügisesse.