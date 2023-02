M-Spordi insener: Tänak muutub järjest kiiremaks, olukord on paljulubav

McMillani sõnul on neil Ford Puma Rally1 masina kallal veel palju tööd teha, et see sobiks Tänaku sõidustiiliga.

„Õpime pidevalt uusi asju ja autoga seotud probleeme ei saa üleöö lahendada. Meil on pikaajaline plaan. Rõõmustav on see, et Ott on juba kiirust näidanud ja juhib MM-sarja, kuigi pole autot veel sobivaks saanud,“ ütles McMillan Speedcafe'le antud intervjuus.

„Oleme kõik motiveeritud, et aidata Tänakul võita sõitjate MM-tiitel,“ sõnas peainsener Jamie McMillan.

„Peab meeles pidama, et Ott õpib oma auto kohta pidevalt uusi asju, samas kui tema konkurendid on oma masinaga harjunud juba vähemalt aasta. Oti kiirus läheb aina paremaks ja Fordiga sõitma õppides muutub ta veelgi tugevamaks. Nii et olukord on paljulubav,“ kommenteeris McMillan.

Peainsener lisas, meeskond on saanud kahe MM-etapi jooksul Tänakult väga hinnalist tagasisidet: „Samuti on Ott Monte Carlos ja Rootsis meie auto arendamist veidi teises suunas lükanud kui eelmisel aastal, nii et see on meie jaoks huvitav ja see on see, mis meile meeskonnana meeldib.“

„Kahe ralli järel meistrivõistluste juhtimine on hea algus. Oleme kõik motiveeritud, et aidata tal võita sõitjate MM-tiitel ja see on kindlasti eesmärk, nii et peame jätkama surumist ja võtma ühe ralli korraga,“ rääkis McMillan.

Rootsi talveralli võitnud Tänak juhib MM-sarja kolme punktiga Toyota sõitja Kalle Rovanperä ees. Hyundai esinumber Thierry Neuville jääb Tänakust maha üheksa punktiga.

Rallihooaeg jätkub Mehhiko etapiga 16. märtsil.