UFC-s on uus kuningas! Habib Nurmagomedovi õpilane Islam Mahhatšev tõusis maailma parmaks vabavõitlejaks

Statistilisi numbreid ritta pannes on Venemaalt pärit vabavõitleja Islam Mahhatšev läbi aegade üks paremaid kergekaallasi. Paljude silmis on ta aga juba ka parim tegevvõitleja üldse. Oma treeneri Habib Nurmagomedovi tasemeni on veel siiski minna. Samal ajal liiguvad ringi süüdistused keelatud võtete kasutamise osas. Seepeale on õhku visatud küsimus, kuidas üldse testida sportlast, kes elab Dagestanis?