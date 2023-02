Mida ütleb Viru ja Bruusi juhtum meie ühiskonna kohta? Miks tekitab aasta isa toetuseks tehtud avaldus kahtlusi?

Sel nädalal lahvatas skandaal kergejõustikutreeneri Mehis Viru ümber. Viru on olnud aastaid tunnustatud treener ning ka aasta isa (2006). Nüüd süüdistatakse teda oma õpilaste seksuaalses ahistamises. Üks endine hoolealune tunnistas, et oli treeneriga ka korduvalt vahekorras. Seejuures leiti komisjoni otsuses, et Viru on oma endist õpilast ahistanud seksuaalselt ja vaimselt ning kasutanud ära treeneri mõjuvõimu. Kõik see juhtus kaugemas minevikus. Avalikkuse ette jõudis Viru väidetavalt ebaeetiline käitumine aga seoses tema praeguse kuulsaima õpilase Karmen Bruusiga.