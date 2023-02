KUULA | „Matšpall“. Suure slämmi debüüdi teinud Oliver Ojakäär: see on kogu aeg väikest viisi unistus olnud

„Slämmil osalemine on alati väikest viisi unistus olnud,“ tunnistas maailma juunioride edetabelis 39. kohta hoidev Ojakäär. „Kui Tennis Europe’i turniirid läbi saavad, hakkavad kõik rääkima, et järgmine suur samm noortel ongi slämm. Hakkad vaikselt edetabelis tõusma ja kasvama ning lõpuks kuidagi oledki ise ka seal...“

„Ma ei arvanud, et see nii suur ja hästi tehtud on. Kõik on nii läbi mõeldud. Kõige parem koht, kus ma kunagi turniiri mänginud olen,“ kirjeldas ta suure slämmi õhustikku.