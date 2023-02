Nädalavahetusel selgitatakse välja talvised meistrid kettagolfis

Iga päev alates 8.30 stardib 34 neljaliikmelist gruppi. Kui esimesel päeval on võistlejate rajale minemise järjekord juhuslik, siis kahel järgneval päeval starditakse divisjonisiseselt paremuse tõusvas järjestuses. Stardi- ehk tiiaegasid näeb siit > , vahendab

Huvilistel on võimalik rajal kaasas käia ja võistlust kohapeal jälgida, kuid teada tuleb paari olulist reeglit. Võistlejatest tuleb hoida piisavalt distantsi, eriti kui pealtvaataja jääb mängija vaatevälja. Samuti ei tohiks visete ajal teha äkilisi liigutusi ega häirida võistlejate keskendumist rääkimisega.

Heitlus saab olema põnev, sest konkurents on tihe ning mitmed tipumängijad on vahetanud tiimi ehk võistlevad nende jaoks uute ketastega. Näiteks naiste valitsev talvine meister Kaidi Allsalu, kes mängis aastaid peamiselt Latitude 64 ketastega, on alates sellest aastast Prodigy tehasetiimis. Tema kõrval võib välja tuua Kaire Tekku, Tiina Ollema, Maria Liivamägi ja Kelli Ellus.