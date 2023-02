Heldna peatreener Svobodaga sassi läinud suhtest: isegi sähvatuste korral saan pähe ja tullakse norima

Oberhofis toimuval laskesuusatamise MM-il läks sportlase Robert Heldna ja peatreener Fjodor Svoboda vahel avalikuks hõõrumiseks. Heldna ütles pärast teisipäevast võistlus ERR-ile, et tal läksid valgevenelasest treeneriga suhted sassi, ja võistlust, mille jaoks ta valmistus, hakati käest võtma. Svoboda kommenteeris aga Delfile, et Robert Heldna „pole tiimimängija, vaid mõtleb ainult enesele, heites teised külmalt kõrvale“ . Kuigi kahe mehe vahele lõi avaliku kiilu esmaspäeva õhtu, kui peatreener tahtis viimasel hetkel Heldna asemel võistlustulle saata Raido Ränkeli, on söed tuha all hõõgunud kauem.

Svoboda sõnul oli tal Indrek Tobrelutsuga kokkulepe, et kolm starti pääsejat pannakse paika esmaspäevase trenni põhjal. Heldna sõnul polnud tema ega Tobreluts sellest aga teadlikud. „Pole kuulnudki sellest kokkuleppest. Indrek ei öelnud ka mulle midagi. Küsisin veel Indrekult enne seda vahejuhtumit, mis seis on, tema oli sama nõutu kui mina. Kui Indrek oleks seda teadnud ja oleks mulle öelnud kasvõi minut enne seda trenni, siis ma poleks Fjodorile sõnakestki öelnud. Aga kuna see kõik juhtus vahetult enne ülesandmist, küsisin Fjodorilt otse, kas homme on mul start: jah või ei? See ümmargune vastus, mis ma sain, ärritas mind. Ole siis ise ka mees ja ütle, et ma ei saa starti!“ ei mahu Heldnale valgevenelase suhtumine pähe.