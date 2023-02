Kui Tarval on tabelis kirjas kaks võitu ja 21 kaotust, siis Kalev/Cramo on 21-st matšist võitnud 17. Kodumeeskonnale võib väikese võimaluse anda tõik, et tallinlastel on päris tihe graafik. Nimelt käisid kalevlased ka eile õhtul väljakul, kui nad alistasid Nord Cramo spordihoones 99:68 Ogre.