Tartu Ülikool suutis liidermeeskonna Prometeiga sammu pidada kaks veerandit

Emajõe Ateena esindusmeeskond hoiab 18 võidu ja seitsme kaotusega Eesti-Läti liiga tabelis neljandat kohta. Ukraina meeskond Prometei on tänavu edukas nii Paf liigas kui ka Europe Cupil. Eesti-Läti sarjas on nad 26-st matšist kaotanud vaid ühe, Euroopa tugevuselt teises sarjas on nad A-alagrupis kümne võidu ning nelja kaotusega liidrikohal.