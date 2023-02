Tartu Ülikool suutis liidermeeskonna Prometeiga sammu pidada kaks ja pool veerandit

Tartu abitreener Olari Narits soovitab saali tulla EuroCupi tippu vaatama tulla juba ainuüksi kvaliteedi pärast. „Prometei on kõige kõvem sats, kes sel hooajal Tartusse tuleb. Nad on EurocCupi tipus ja kvaliteeti on seal kõvasti. Kui nad oma käigu sisse panevad, siis mängivad teisel kiirusel ja tasemel. Nendega on võimalik mängida siis, kui nad tulevad mütsiga lööma ja annavad põhimeestele puhkust. Soovitan publikul saali tulla juba selle pärast, et oma silmaga näha, mis tase on EuroCupi tipus. Loodan, et suudame võimalikult kaua sammu pidada ja nad ikkagi korralikult pingutama sundida,“ sõnas Narits.