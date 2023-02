TÄNA DELFI TV-s | Võidulainel seilav Tartu võõrustab Eesti-Läti liiga liidrit

Tartu on viimastel nädalatel suurepärases hoos ja nad on võitnud viimased viis kohtumist. Möödunud nädalal seljatasid nad ülikooliderbis 83:53 TalTech/Optibeti, sel teisipäeval olid nad 79:68 üle Pärnu Sadamast. Emajõe Ateena esindusmeeskond hoiab 18 võidu ja kuue kaotusega Eesti-Läti liiga tabelis neljandat kohta.

Ukraina meeskond Prometei on tänavu edukas nii Paf liigas kui ka Europe Cupis. Eesti-Läti sarjas on nad 25-st matšist kaotanud vaid ühe, Euroopa tugevuselt teises sarjas on nad A-alagrupis kümne võidu ning nelja kaotusega liidrikohal. Prometei ja Tartu võtsid tänavu mõõtu esmakordselt oktoobri lõpus, siis leppisid eestlased 64:101 kaotusega. Matš Tartu Ülikooli spordihoones algab kell 19, mängu pääsmed on saadavad Piletitasku keskkonnas.