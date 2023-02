Läti korraldab 2024. aastal autoralli MM-etapi. Mida see tähendab Eestile?

„See on unistuste täitumise hetk. Meie aastaid tagasi alanud töö on lõpuks saanud tasustatud ja Läti saab 2024. aastal WRC-võistlust võõrustada,“ ütles Läti ralli direktor Raimonds Strokšs WRC koduhelekülje vahendusel.

„RA Eventsi kui ürituste korraldaja jaoks on see tohutu verstapost, millega kaasneb tohutu vastutus. Kuid meil on nii usaldusväärsed partnerid kui Läti valitsus, meie rallilinn Liepaja, meie pealinn Riia ja meie peasponsor Tet. Nende taga on veelgi laiem entusiastlike inimeste meeskond, kellega koos saame selle ellu viia,“ lisas Strokšs.

WRC promootor Peter Thul ütles omalt poolt: „See otsus rõhutab Balti piirkonna strateegilist tähtsust WRC jaoks. Meie eesmärk on alati olnud anda ühele rallile võimalus pendeldada ERC ja WRC sarjade vahel. Läti ralli on esimene, kes selle võimaluse saab ning see on tunnustus nende tööle. See on ka tunnustus Läti valitsusele, kes on pühendunud rallispordile.“

Läti on alates 2013. aastast korraldanud Liepaja ümbruses ERC-etappi. Esimesel kolmel aastal olid võitjad Jari Ketomaa, Esapekka Lappi ja Craig Breen, kellest kaks viimast kuuluvad tänavu Hyundai meeskonda. Möödunud hooajal tuli esimeseks koduradadel sõitnud Mārtiņš Sesks.

Meie lõunanaabrid on pikalt unistanud autoralli WRC-sarja võõrustamisest. Juba 2021. aastal allkirjastas nende haridus- ja teadusminister Anita Muizniece garantiikirja, mille põhjal oli Läti valitsus valmis toetama MM-etapi võõrustamist.

Kuna täpselt maailma parimad roolikeerajad võistlevad 2024. aastal Leipaja ümbruses, pole veel teada.

Liepaja rallit iseloomustatakse kui üht nõudlikumat ja kiiremat kruusarallit Euroopas. Tänavu toimub Lätis ERC-etapp 17.-18. juunini.

Urmo Aava: see on väga hea uudis

Delfi küsis seoses Läti ralli uudisega kommentaari Rally Estonia peakorraldajalt Urmo Aavalt, et saada teada, kuidas lätlaste MM-etapp võib mõjutada meie ralli tulevikku.