Õpilased avaldasid Mehis Virule toetust: me ei ole näinud, et ta kedagi ahistaks, väärkohtleks või alavääristaks

Eesti kergejõustikuliit võttis eile vastu otsuse määrata kergejõustikutreener Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemise keelu. Viru sattus uurimise alla seoses mullu Kolumbias U20 MM-il juhtunuga, kus lätlased tegid avalduse seoses Viru kummalise käitumisega maailmameistriks kroonitud Karmen Bruusi suunas.

Mehis Viru õpilaste avaldus täispikkuses ja muutmata kujul:

„Pöördume avalikkuse poole, et väljendada oma toetust treener Mehis Virule.

Meie, Mehis Viru endised ja praegused õpilased, oleme hämmingus meie treenerile esitatud ebaõiglastest süüdistustest ja Eesti Kergejõustikuliidu otsusest määrata talle tähtajatu tegutsemise keeld kergejõustikus.

Soovime üheskoos esitada oma seisukohad treener Mehis Viru kui treeneri ja inimese kohta, sest seda ei ole seni meile võimaldatud.

Meie kõik kinnitame, et Mehis Viru on käitunud oma õpilaste suhtes ausalt ja väärikalt ning me ei saa vaikides pealt vaadata, kuidas pahatahtlikult inimese elutöö jalge alla trambitakse. Mitte kunagi ei ole me ise kogenud või näinud, et Mehis Viru treeningutel, võistlustel või ükskõik millises teises olukorras kedagi ahistaks, väärkohtleks või alavääristaks. Ta on professionaalne treener, kes ei ole mitte kunagi otsinud füüsilist kontakti õpilastega. Samuti ei ole me tundnud ega näinud, et tal oleks mingi isiklik eesmärk luua lähedasemaid suhteid ühegi sportlasega mingisuguse isikliku eesmärgi nimel.

Mehis Viru on ülimalt hooliv ja motiveeriv inimene ning treener. Mehis on hea kasvatusega, härrasmehelik ja intelligentne haritlane. Tema tarkus treenerina ja inimlik headus on olnud suureks eeskujuks meile kõigile. See on muutnud meid paremateks sportlaste ja inimestena.