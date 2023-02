Eesti kettagolfar peab tiitli kaitsmisest loobuma: probleemi tekitas halbade juhuste kokkusattumine

Tiitli kaitsmine on iga sportlase auasi, kuid valikuid tuleb teha mõistusega. Nädal aega valudega võidelnud Metsamaa ütles, et parem on korraks samm tagasi astuda, et siis kaks sammu edasi astuda, sest lähenev USA tuur sunnib prioriteedid paika panema.

„Väga raske otsus minu jaoks, sest trenni on tehtud võistluste nimel palju,“ ütles Metsamaa selgitades, et püüd valu vältida tekitab ka mentaalse tõrke ja nii ei ole võimalik endast maksimumi anda. Ta nentis, et küllap käib see sportlase eluga kaasas. „Sellised asjad võivad juhtuda ja tavaliselt juhtuvadki kõige halvemal ajal. Mul oli käsil täiesti tavaline tehnika trenn ja kõik tundus õige, aga küllap tekitas probleemi halbade juhuste kokkusattumine ühel viskel.“

Otsustamisel oli olulise kaaluga eesootav USA tuur. Tähtsust tõstab asjaolu, et Rootsi kettatootja Latitude 64, kelle all võistleb ka Kristin Tattar, premeeris Metsamaad eduka hooaja eest Tour Team’i kutsumisega. Seega kuulub teatud võistlustel osalemine lepinguliste kohustuste alla. Sellegipoolest kinnitas sportlane, et tehase prioriteet on tema tervis.

Praegu on Metsamaa füsioterapeudi hinnangu ja rohelise tule ootel. Tunnetuslikult on olukord tema sõnul juba veidi parem ning treener Raiko Kokmanni hinnangul on USA tuur siiski tõenäoline.

Rasmus Metsamaa asetseb Eesti reitingutabeli viiendal positsioonil. Eelmisel hooajal teenis ta kulla nii talvistel kui suvistel Eesti meistrivõistlustel ning lisaks maailmameistritiitli tiimide arvestuses. Latitude 64 tehasetiimi kuulub ta koos Kristin Tattari, Keiti Tätte, Silver Läti ja Albert Tammega.