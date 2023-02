Mehis Viru uurimisele tõuke andnud lätlane: ma alguses mõtlesin, et ta on Bruusi isa

Miļkevičsi sõnul arvas ta alguses ekslikult, et Viru näol on tegemist Bruusi isaga. „Ma alguses mõtlesin, et treener on tema isa, et siis oleks mõistetav. Küsisin Eesti võistkonnalt ja selgus, et ei ole. Järgmisel päeval kõik jätkus ja see polnud minu arvates normaalne treeneri ja sportlase vaheline suhe.“