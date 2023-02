BASKET TV | Uus suund noorkorvpallurite kaardistamises ja eestlaste invasioon Kaunasesse

Läbi ja lõhki korvpallilinnas Kaunases peatume küll viivuks, aga 10. veebruari Euroliiga mäng Žalgirise ja Baskonia vahel väärib esiletõstmist. Eelkõige kahele mehele, Maik-Kalev Kotsarile ja Sander Raiestele sõitis kaasa elama pea 2000 liikmeline fänniarmee. Sellist invasiooni pole üksikute korvpallurite toetuseks Eestis varem nähtud. See oli võimas ja meeldejääv.

Et Eesti korvpallipublik saaks sedavõrd vägevat vaatepilti ka tulevikus nautida ja omadele kõige kõrgemal tasemel kaasa elada, peab rohujuure tasandil käima lakkamatu töö noortega. Just sellest me saates suures osas räägime. Korvpalliliidu eestvedamisel kaardistatakse järgnevate kuude jooksul üle Eesti U14 vanuseklassi noormehed, kes võiks tulevikus korvpallurina suurele areenile jõuda.