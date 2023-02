Erki Nool õpilaste väärkohtemisest: need asjad, mis olid kunagi normaalsed, on tänapäeval taunitavad

Eesti kergejõustikuliit võttis eile vastu otsuse määrata kergejõustikutreener Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemise keelu. Viru sattus uurimise alla seoses mullu Kolumbias U20 MM-il juhtunuga, kus lätlased tegid avalduse seoses Viru kummalise käitumisega maailmameistriks kroonitud Karmen Bruusi suunas.

„Ma arvan, et kergejõustikuliit tegi õigesti, kui algatas uurimise, mis kestis eelmise aasta sügisest kuni eilseni. Kui põhjalik see on, seda ei oska mina öelda. Minul on teadmised ainult meedia vahendusel,“ rääkis Nool Vikerraadio eetris.

„Ma pole neid materjale näinud ja niipea kindlasti ka ei näe, sest Mehis Viru on öelnud, et vaidlustab selle,“ andis Nool mõista, et avalikkus juhtumi üksikasjadega lähimal ajal tutvuda ei saa.

Noole hinnangul on treenerite eetikakoodeks üldsõnaline ning seetõttu leidub palju selliseid asju, mida treener peaks oskama ise jälgida.

„Seal on kirjas ausa mängu põhimõtted, treenerite käitumise üldreeglid ja nõuded treenerite tööks. Aga loomulikult, nagu kõikides eluvaldkondades, on välja kujunenud kirjutatud ja kirjutamata reeglid. Tihti neid kirjutamata reegleid, mis on ühiskonnas välja kujunenud, peaks ikka jälgima,“ rääkis Nool. „Oleks ju imelik, kui treeneril on 20–30 õpilast ja ta peale trenni veel pidevalt suhtleb ilma professionaalse põhjuseta ühe õpilasega. See oleks küll natukene küll kentsakas. Loomlikult, kui sportlane ja treener on kusagil teises riigis võistlustel või laagrites, siis see koos olemine on natuke teistmoodi.“

„Reaalseid punkte paika panna, mis on aktsepteeritud ja mis ei ole, on natuke keeruline. Ma arvan, et mingi hea tava ja väljakujunenud käitumisnormid võiksid olla treenerite ja sportlaste vahel,“ selgitas Nool.