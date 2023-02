OTSEPILT JA -BLOGI | Eesti kergejõustikutipud püüavad kodustel meistrivõistlustel sise-EM-i pääsmeid, Nazarovilt ja Võrolt hea algus

Sel pühapäeval lõpeb kahe nädala pärast toimuvate Euroopa sisemeistrivõistluste kvalifitseerumisperiood. Erilist põnevust pakuvad kodustel meistrivõistlustel nii meeste kui ka naiste sprindidistantsid, sest mitu sportlast on EM-i normile väga lähedale jõudnud.

Meeste 60 m jooksus on stardis Karl Erik Nazarov (Audentese SK), kellel on sise-EM-i pääse juba olemas. Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev) loodab EM-i pääsme lunastada 60 m tõkkejooksus. Naiste 60 m jooksus püüab EM-i pääset Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi) ning 60 m tõkkejooksus on sama eesmärk Diana Suumannil (TÜASK). Mõlemal alal võib head tulemust oodata ka Anna Maria Millendilt (Audentese SK).