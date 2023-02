Delfi alustas koostööd Paide Linnameeskonnaga

Virkebau rõhutas, et positiivsete emotsioonide ja lugude loomise oskus on spordisõprade südame võitmise juures ääretult tähtis ning tõstis esile ühiseid jooni spordi ja kvaliteetmeedia toimimise vahel.

„Lugude rääkimine ja uute lugude loomine läbi oma tegemiste on ühe jalgpalliklubi jaoks eluliselt oluline, sest seda oskuslikult tehes puudutatakse ja kõnetatakse tuhandeid spordisõpru. Samadel alustel toimib ju tegelikult ka meediamaailm. Just uute ja veelgi võimsamate emotsioonide loomise ning kütkestavate lugude jutustamise juures tahamegi Linnameeskonnale abiks olla,“ kõneles ta. „Delfi Meedia ning Piletitasku.ee innustavad ja kutsuvad üles kõiki Paide Linnameeskonna, aga ka teiste Eesti jalgpalliklubide fänne neist lugudest vahetult, staadionil osa saama!“

„Linnameeskonna eesmärk on maksimaalne efektiivsus kõigis oma tegemistes,“ kõneles Tiits. „Et olla tulemuslik, ent samas ka stabiilne pikas plaanis, on oluline heade partnerite olemasolu, kes suudavad ja oskavad pakkuda õiget teenust, tuge või väljundit just õigel hetkel. Delfi Meedia ja Piletitasku.ee näol oleme saanud oma klubiperesse juurde ääretult tugevad turunduspartnerid, kel on olemas vastus igale küsimusele ja lahendus igale probleemile. Alanud mitmetahuline koostöö teeb meie elu tuntavalt lihtsamaks ning avab uusi horisonte klubi efektiivses turundamises.“