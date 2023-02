TÄNA OTSEBLOGI | Laskesuusatamise MM-il sõidetakse paarissegateatesõit, Tomingas taas rajal

Eesti koondises tuleb täna taas rajale eile individuaaldistantsil kuuenda koha saavutanud Tuuli Tomingas . Tema kõrval on võistkonna teiseks liikmeks Kristo Siimer . Eesti tuleb joonele numbri all 18.

Võistluse suursoosikuks on Norra, kelle ridades stardivad Marte Olsbu Röiseland ja Johannes Thingnes Bö. 29-aastane Bö on käimasolevatel maailmameistrivõistlustel võitnud juba neli kuldmedalit. Kokku on tal MM-tiitleid 16.