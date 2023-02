Suri Aleksandr Ovetškini isa, Venemaal viibiv hokitäht jääb NHL-i mängudest eemale

Ovetškin lendas sel nädalal ootamatult Moskvasse. Kolmapäeva õhtul avaldas hokitäht, et tema isa on surnud. Ovetškin on isa Mihhaili nimetanud oma lähimaks sõbraks. Ovetškini sõnul helistas ta kohtumiste järel ikka oma vanematele. Esmalt rääkis ta emaga mängu sportlikust küljest ja seejärel isaga tervisest ning füüsilisest konditsioonist.