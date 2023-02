Käsipalli meistriliigas võtsid võidud esikolmiku võistkonnad

Viljandi võttis kodus tähtsad punktid



Enne mängu asetsesid Viljandi HC ja SK Tapa meistriliiga tabelise vastavalt teisel ja neljandal kohal ning neid lahutas vaid kolm punkti, mis tähendas, et kaalul oli täna palju. Kuigi matši alguses seda aru polekski saanud. Mõlemad tiimid alustasid resultatiivselt ning kuigi võõrustajad said pisikese algedu sisse, siis täna ilma oma põhiväravavahi, Mikola Naumita mänginud lääne-virulaste poolel tõi Vahur Oolup poolaja keskel tabloole viiginumbrid 8:8. Viis minutit enne perioodi lõppu said külalised küll veel kahega peale, kuid viljandlastel oli siiski veel käik varuks ning garderoobi mindi Simon Drõgini tabamuse järel 19:16 eduseisus.



Teise poolaja alguses suutis Viljandi mõneväravalist edu hoida ning Rasmus Otsa hea tõrje järel tegi Kristo Voika nende kasuks seisuks 25:21. Kuigi Tapal olid ka oma võimalused lähemale tulla, siis võõrustajad suutsid siiski mõneväravalise edu säilitada ning lõppseisuks tegi Voika võimas pommvise 32:29. Koduvõistkonna resultatiivseim oli

just Voika seitsme tabamusega ja Tapa poolelt viskas Kaspar Lees sama arvu väravaid.



Serviti tegi Tallinnaga sotid selgeks esimese poolaja keskel



Tabeli eriotstes paiknevad Põlva Serviti ja HC Tallinn alustasid kohtumist võrdselt ning veel 12. minutil tõi pealinlaste värske täiendus Patrick Padjus tabloole viiginumbrid 6:6. Siis aga läksid võõrustajad oma teed. Poolaja lõppu tegid nad Carl-Eric Uibo väravate toel 16:6 vahespurdi ning haarasid garderoobi kaasa kindla edu. Teine periood mängupilti muudatust ei toonud ning lõuna-eestlased domineerisid matši täielikult. Poolaja keskel oli seisuks 32:19 ning lõpptulemuseks vormistati 42:26. Serviti resultatiivseimaks oli Uibo seitsme tabamusega ja HC Tallinna poolelt viskas Volodymyr Shcherban sama arvu väravaid.



Mistra suutis tugeva teise perioodi abil võidu võtta



Erinevalt kahest tänasest eelnevast matšist alustasid naabervaldade konkurendid Arukülas kohtumist vähem resultatiivselt ning 8. minutil särasid tablool veel numbrid 3:3. Edu ei tahtnud kumbki tiim teisele ära anda ning edasi edeneti kordamööda skoorides. Poolaja keskel viskas Kehra poolelt David Mamporia seisuks 7:7, kümme minutit hiljem realiseeris Vladyslav Naumenko karistusviske ning Mistra oli ühega peal.

Garderoobi minnes aga alustati taas nullist, kuna tulemus oli 13:13.



Teise poolaja alguses jätkus põnev lahing, kus teineteisele midagi lihtsalt ei antud. 42. minutil viis Serhii Orlovskyi resultatiivne karistusvise Mistra 20:18 ette. Seejärel hakkas Kehra mäng lagunema ning enam ei saadud rünnakul väravaid ning kaitses ei suudetud oma ära teha. Kümme minutit enne lõppu asusid võõrustajad juba seitsmeväravalisse

eduseisu. Kuigi Kehra tuli veel mõne värava võrra lähemale, siis ohtlikuks enam vastastele ei saadud ning lõppseisuks jäi 29:26 Mistra kasuks. Võitjate poolelt viskasid Orlovskyi, Naumenko ja Ievgen Buinenko seitse väravat. Kehra resultatiivseim oli Mamporia kuue tabamusega.