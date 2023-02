Spordikaplan Elina Kivinukk: kui väärkoheldud sportlase koostöö treeneriga toimib, on tal raske leida protestimiseks kohta

Et tänast kergejõustikuliidu juhatuse otsuse kaudu avalikuks saanud kaasust käsitletakse siiski kui väärkohtlemist, palusime väärkohtlemise ja ahistamise kui nähtuse teemal kommentaari spordikaplanilt ja psühholoogilt Elina Kivinukilt. Oluline on rõhutada, et Bruusi kaasusega Kivinukk rohkem kui täna meedias kajastatud kursis ei ole, vaid ta jagab oma mõtteid pigem probleemi kohta laiemalt.

Kuhu teatada, kui sportlase või mis tahes inimesega on tehtud midagi kohatut? Kivinukk julgustab pöörduma nii oma alaliidu kui ka Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) poole (eadse.ee/vihjeliin). Alaealised peaksid ühendust võtma Lasteabiga (www.lasteabi.ee). Kui täiskasvanutel on traumaatilisi kogemusi ja mälestusi, millest lahti lasta on raske, on abiks Ohvriabi (www.palunabi.ee).