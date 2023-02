Tobreluts Tominga kuuendast kohast: oleme kogu aeg suurelt unistanud

„Eks me oleme kogu aeg unistanud suurelt ja lootnud, aga esimesed sõidud tulid raskelt. Me ei tulnud väga enesekindlalt siia MM-ile. Samas enesetunne ei olnud halb, aga just see kaotus rajal oli natuke liiga suur. Me ei leidnud õiget suuska nendele oludele. Täna oli vastupidine seis - suusk andis täna väga hästi ja see oli aluseks, võis ka tiirus eksida,“ ütles Tobreluts.