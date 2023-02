Ahistamisskandaali sattunud Karmen Bruus: süüdistused minu treeneri vastu on mulle arusaamatud

Tänases pressiteates avaldati, et alaliidule laekus neljalt erinevalt osapoolelt neli kirjalikku avaldust, milles juhiti tähelepanu 59-aastase treeneri ebaeetilisele ja tema treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele. EKJL kinnitas tänasel pressikonverentsil, et jutt käib 18-aastasest kõrgushüppajast Karmen Bruusist, kellel endal ega tema lähedastel Viru vastu kaebusi ei ole.

Karmen Bruusi avalduse saatis Delfile tema ema Liivika Suiste. Sellest lähtub, et sportlane peab tema treeneri suhtes langetatud otsust ebaõiglaseks. Kaebusi oma tütre treenerite Kersti ega Mehis Viru suhtes pole ka Bruusi vanematel Liivika Suistel ja Allan Bruusil, kes nimetavad kogu lugu pahatahtlikuks laimukampaaniaks.

Bruus kinnitas, et kavatseb hoolimata tõigast, et kogu protsess on tema selle aasta ettevalmistusele oma pitseri jätnud, püüab ta sel hooajal võistlemist jätkata.