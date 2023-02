Prokuratuur: Mehis Viru suhtes ei ole politseile kuriteoavaldust esitatud

Virule määratud EKJLi karistus põhines treenerite eetikakoodeksi nõuete rikkumisel. Kergejõustikutreener on korduvalt ja pika perioodi jooksul oluliselt rikkunud treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3) nõudeid ning treeneri kutsenõudeid.

2022. aasta augustis laekus Eesti kergejõustikuliidule neli kirjalikku avaldust neljalt erinevalt osapoolelt, milles juhiti tähelepanu Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu.

Viru rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina.

Delfi palus Viru juhtumiga seoses kommentaari ka prokuratuurilt, uurides, kas treeneri käitumise suhtes on laekunud avaldusi politseisse.

Prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius teatas Delfi järelepärimisele: „Treeneri ebaeetiline käitumine ja ametiga kaasnevate põhimõtete rikkumine ei tähenda automaatselt, et tegemist oleks kuriteoga. Täna Eesti Kergejõustikuliidu poolt avaldatud asjaoludel ei ole politseile kuriteoavaldust esitatud. Õiguskaitseasutused jälgivad ka ajakirjanduses ilmunud informatsiooni ning täna avaldatud teemal on EADSE (Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutus) konsulteerinud ka õiguskaitseasutustega. Kui peaks ilmnema informatsiooni, milles on viiteid võimalikule karistusseadustikus kirjeldatud kuriteole, siis selgitavad politsei ja prokuratuur asjaolusid kriminaalmenetluse raames.“